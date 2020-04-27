إسرائيل.. وفاتان بكورونا ترفعان الإجمالي إلى 201

27 أبريل 2020 - 01:10 ص

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأحد، حالتي وفاة، و35 إصابة بفيروس كورونا، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 15 ألفاً و433، توفي منهم 201.



وذكرت الوزارة، في بيان، أن من بين إجمالي المصابين 133 حالتهم الصحية "صعبة"، منهم 100 مريض يخضعون للتنفس الصناعي.

وأشارت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 6 آلاف و731، إثر تسجيل 129 حالة تعاف جديدة.والسبت، دخلت حيز التنفيذ إجراءات أقرتها الحكومة، الجمعة، لتخفيف القيود المفروضة على الإسرائيليين تستمر حتى 3 مايو/ أيار المقبل، وبعدها ستدرس السلطات التصديق على تسهيلات أكبر بناءً على تراجع أعداد الضحايا.

وسمحت الحكومة بفتح مزيد من المحال التجارية في الشوارع وليس في المراكز التجارية الكبيرة، بما في ذلك مكاتب الصرافة ومعارض السيارات وصالونات التجميل والحلاقة.

كما بات بإمكان أصحاب المطاعم فتح محالهم، دون السماح للزبائن بالجلوس فيها، أي اقتصار عملهم على بيع الوجبات مع خدمة التوصيل.