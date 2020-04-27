أحمد موسى يكشف معلومة صادمة عن زوجة هشام عشماوي

27 أبريل 2020 - 06:10 ص

تعجب الإعلامي أحمد موسى - مقدم برنامج "على مسئوليتي" - من انتقادات البعض لإظهار أقارب الإرهابي هشام عشماوي منتقبات في مسلسل الاختيار.



وقال "موسى" في برنامجه: زوجة هشام عشماوي أستاذة جامعية .. هو فيه حد بيتعين في الجامعة والدولة مش عايزاه؟



وأضاف: اللي اعترف بكل اللي عمله هشام عشماوي وتورطه في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق هي زوجة هشام عشماوي.



وتابع: هي كل يوم كانت في اعتصام رابعة المسلح .. جاية تتبرأ دلوقت من الإخوان وبقوا نجاسة بالنسبالها؟ .. هما فعلا نجاسة .. هي طالعة تتكلم وتقول وتعيد وتتبرأ.



