تغريدة لمتابع تغضب ساويرس: جدي علمني أرد بأدب على قليل الأدب

أحمد عادل شعبان
عبر رجل الأعمال نجيب ساويرس عن استيائه الشديد من تغريدة كتبها أحد متابعيه تضمنت أراءً غير لائقة .
بدأت المسألة حين سُئل ساويرس من أحد متابعيه عن أسباب تسميته باسم "نجيب" ليرد "ساويرس" قائلا: على إسم جدى و على أساس ابقي اسم علي مسمي.
وليرد أحد متابعيه قائلا: هو انت ليك جد أصلاً طيب فين بيت جدك؟ .. طيب فين الأصول اللي علمهالك جدك انك ما تنساش أصلك.
ليرد ساويرس قائلا: جدى و انا من سوهاج .. و هو اللى علمنى إنى أرد بأدب على قليل الأدب.
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