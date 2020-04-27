تغريدة لمتابع تغضب ساويرس: جدي علمني أرد بأدب على قليل الأدب

27 أبريل 2020 - 07:29 ص

عبر رجل الأعمال نجيب ساويرس عن استيائه الشديد من تغريدة كتبها أحد متابعيه تضمنت أراءً غير لائقة .



بدأت المسألة حين سُئل ساويرس من أحد متابعيه عن أسباب تسميته باسم "نجيب" ليرد "ساويرس" قائلا: على إسم جدى و على أساس ابقي اسم علي مسمي.



وليرد أحد متابعيه قائلا: هو انت ليك جد أصلاً طيب فين بيت جدك؟ .. طيب فين الأصول اللي علمهالك جدك انك ما تنساش أصلك.





ليرد ساويرس قائلا: جدى و انا من سوهاج .. و هو اللى علمنى إنى أرد بأدب على قليل الأدب.

