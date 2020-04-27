» هيثم عرابي يكشف سرًا جديدًا عن رحيل أحمد فتحي عن الأهلي

27 أبريل 2020 - 07:34 ص

أكد هيثم عرابي - مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي - أن أحمد فتحي أخطأ في الطريقة التي رحل بها عن النادي الأهلي .



وقال "عرابي" في تصريحات تلفزيونية: ألوم على أحمد فتحي أنه لم يكن واضحا في مسألة تجديده مع النادي الأهلي.



وأضاف: شريف إكرامي على سبيل المثال قرر الرحيل وأعلن ذلك بوضوح عبر وسائل الإعلام وأمام الجميع.



واستدرك: فتحي له تاريخ كبير وهو من الفريق الذهبي للنادي الأهلي وبالتالي لن أزايد عليه لكن ما أقوله أن الأهلي قام بتقديره بالشكل اللائق ماليا وفي النهاية هو حر .. نختلف معه لكن نحترم إنجازاته مع الأهلي.



