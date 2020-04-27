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"نجم كبير" .. أوس أوس يوجه رسالة لتامر حسني

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أوس أوس
أوس أوس
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أوس أوس

تامر حسني

انستحرام.

نشر الفنان محمد أسامة "أوس أوس" عبر حسابه الرسمى على  إنستجرام فيديو جديد من مسلسله، كان الفنان تامر حسنى قد قام بنشره على خاصية الاستورى الخاصة بإنستجرام.

المشهد كان من مسلسله اتنين فى الصندوق، وكتب تامر معلقا على الفيديو: "والله أنا بحبكوا أكتر ومليون مبروووك نجاح مسلسلكم هتنجح فى الغنا والجيتار يا أوس أوس باشا يا نجم يا كبير".

ورد أوس أوس معلقا: "شهادة نجم كبير زي تامر حسني في صوتي وموهبتي أكبر دليل أنه مجامل جدًا وذوق وشكرًا لمتابعتك المسلسل". 

نال الفيديو إعجاب متابعيه وكانت تعليقاتهم كالاتى:" فعلا يا أوس أوس هو تامر كده مجامل وذوق
المسلسل تحفة بجد، المسلسل حلو جدا، دمك عسل أوى يا أوس أوس". 

مُسلسل "2 في الصندوق"، تدور أحداثه في إطار فانتازي كوميدي غير تقليدي حول شخصيتي "زيكا" و"شوقة" اللذان يعملان في مجال جمع القمامة ويحلمان بالشهرة والغناء والتمثيل وهما لا يمتلكان أي مقومات، وبعد عدة محاولات فاشلة، تحدث لهما مُفارقة تغير مجري حياتهما للأبد، بظهور والدهما الحقيقي، مما يُفجر الكثير من المواقف الكوميدية الساخرة.

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