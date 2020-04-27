مسئول أمريكي يحذر: "كارثة" جديدة من "كورونا" الشهرين المقبلين

27 أبريل 2020 - 10:17 ص

حذر المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، كيفن هاسيت، من الشهرين المقبلين حيث إن الولايات المتحدة ستشهد أرقاما مرعبة للبطالة، حيث من الممكن أن تزيد على 16% في إبريل.

كما حذر خبراء الصحة من العودة إلى العمل والحياة الطبيعية لأنه سيساعد على انطلاق موجة جديدة من حالات الإصابة بفيروس"كوفيد 19" والذي قتل 54 ألف مواطن أمريكي حتى الآن.

كان الرئيس الأمريكي أعلن أنه سيتم رفع قيود الحظر تدريجيا في الولايات خوفا من تزايد معدلات البطالة .

جدير بالذكر أن ولايات كولورادو و مسيسيبي ومينيسوتا ومونتانا وتينيسي ستنضم إلى جورجيا وأوكلاهوما وألاسكا لإعادة فتح اقتصادها بعد شهر من الإغلاق الذي أمرت به الحكومة.