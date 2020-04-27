» «عبد الحفيظ» يظهر العين الحمراء للاعبيه

27 أبريل 2020 - 10:18 ص

حذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، للاعبين بشأن التواجد في تجمعات كبيرة خلال شهر رمضان المعظم لحمايتهم من التعرض لفيروس كورونا، خاصة بعد انتشار صورة لثنائي الفريق صالح جمعة ومحمود عبد المنعم "كهربا" وسط تجمع كبير من الأصدقاء.

وقرر جهاز الكرة بالأهلي مضاعفة العقوبة على اللاعبين حال تأكد مشاركة أي لاعب في الدورات الرمضانية خلال شهر رمضان لخطورة الأمر، ليس فقط لتجنب تعرض أياً منهم للإصابة، ولكن بسبب خطر فيروس كورونا أيضاً.

وفرض جهاز الكرة بالأهلي عدداً من الممنوعات على اللاعبين ليتم تجنبها خلال شهر رمضان أبرزها تجنب التجمعات في رمضان، وعدم الإفراط في تناول الطعام لتجنب زيادة الوزن.