» بعد العمل من المنزل.. 6 طرق هتقولك إزاي تقعد صح

27 أبريل 2020 - 10:23 ص

قدم موقع brightside مجموعة من النصائح للأشخاص العاملين من منازلهم كي يحافظوا على صحتهم وعدم الإضرار بأنفسهم خلال ساعات العمل المنزلية بعد أن أجبر تفشي فيروس كورونا الجميع على الحجر المنزلي وقد يدفعك العمل من المنزل لفعل بعض العادات غير الصحية التي تضر بصحتك مع مرور الوقت.

ومن أهم هذه النصائح التي قدمها موقع brightside :

1- لا تضع شاشة الكمبيوتر في مستوى العين بل يكون ظهرك مستقيما ورأسك مرتفعة بحيث تكون عينك أعلى من الشاشة.

2- لا تنحني عند الجلوس علي الكرسي بل أجعل جسمك متوازي معه بداية من الظهر حتى المؤخرة.

3- استخدم مساعدات مريحة على الكرسي وراء الظهر وتحت الأرداف

4- جلوسك لفترة طويلة يجعلك تغير وضعيتك للأسوأ

5- لا تظل جالسا لفترة طويلة على جهازك فذلك يجعلك تغير وضعيتك جلوسك لأخرى سيئة مما يؤثر على الظهر والرقبة، لذا يفضل الحصول على راحة كل 30 دقيقة.

6- لا تضع قدمًا فوق قدمًا لفترة طويلة إذا كنت معتادا على هذه الحركة، لأنها قد تسبب ارتفاع ضغط الدم



