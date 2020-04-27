شاهد.. كيف قبلت هالة زايد تحدي مدير منظمة الصحة العالمية؟

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنها قبلت التحدي الذي دعا إليها الدكتور تيدروس ادهانوم مدير منظمة الصحة العالمية، بغسيل الأيدي، ونشرت وزيرة الصحة في تدوينة لها على موقع تويتر فيديو يضم شرحا تفصيليا لكيفية غسيل الأيدي بطريقة صحيحة، وقالت إنها تدعو الشعب المصري بأن يقبل التحدي ويتعلم غسيل الأيدي ويداوم عليه لحماية أنفسنا وحماية بلدنا.
وأوضحت "زايد" أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أعلنت الوزارة يوم 7 من شهر أبريل الجاري، عن استراتيجية تتضمن نقل الحالات التي تحسنت حالتها الصحية وفق معايير إكلينيكية محددة إلى مجموعة من الفنادق ونزل الشباب والمدن الجامعية، وذلك تحت الإشراف الطبي الكامل من قبل وزارة الصحة والسكان.