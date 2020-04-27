شاهد.. كيف قبلت هالة زايد تحدي مدير منظمة الصحة العالمية؟

27 أبريل 2020 - 10:26 ص

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنها قبلت التحدي الذي دعا إليها الدكتور تيدروس ادهانوم مدير منظمة الصحة العالمية، بغسيل الأيدي، ونشرت وزيرة الصحة في تدوينة لها على موقع تويتر فيديو يضم شرحا تفصيليا لكيفية غسيل الأيدي بطريقة صحيحة، وقالت إنها تدعو الشعب المصري بأن يقبل التحدي ويتعلم غسيل الأيدي ويداوم عليه لحماية أنفسنا وحماية بلدنا.









