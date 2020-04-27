» رئيس وزراء بريطانيا يعود إلى أداء مهامه بعد تعافيه من كورونا

27 أبريل 2020 - 10:30 ص

عاد بوريس جونسون، رئيس وزراء المملكة المتحدة البريطانية، إلى عمله من جديد، اليوم الاثنين 27 أبريل، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.









وقال إدوارد أرجار، وزير الصحة البريطاني، إن جونسون عاد إلى مقعد القيادة لمواصلة العمل، مبينًا أنه لا يزال من السابق لأوانه رفع إجراءات العزل العام في البلاد.









وأشار وزير الصحة البريطاني، إلى أن رئيس الوزراء يتوق للعودة للعمل ومفعم بالحيوية، ملمحًا إلى أنه سيتلقي هذا الصباح بكبار الوزراء والمستشارين.







