» ابن الجيران عن إلغاء إعلان "قطونيل": "كبرتوا الموضوع أوي يا جماعة"

27 أبريل 2020 - 10:48 ص

علق شادي حسام "ابن الجيران" في إعلان قطونيل، الذي تم إلغاء إذاعته على القنوات بعد أن أثار ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي بين جميع الأوساط، حيث اعتبره الكثير أنه خارج عن العرف والتقاليد لاستخدامه إيحاءات غير متداولة في المجتمع.

وعلق شادي في مقطع الفيديو قائلا: "كبرتوا الموضوع أوي يا جماعة.. هي قطونيل براند "بوكسرات" وعلشان كلمة زودنا الموضوع جدا.. وكل سنة وانتوا طيبين وشكرا ليكم".

جدير بالذكر أن العليا للإعلام اتخذت قرارا بالاجتماع للبث في أمر الإعلان إلا أن شركة قطونيل أعلنت أنها ستتوقف عن بثه رغبة في إرضاء الجماهير.



