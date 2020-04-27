"قرقاش" يكشف موقف الإمارات من قرار المجلس الانتقالي في اليمن

27 أبريل 2020 - 12:16 م

أعلن وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الاثنين، معارضة الإمارات لقرار المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن حول إعلان الإدارة الذاتية بالمناطق الخاضعة لسيطرته.





وتدعو الإمارات بحسب ما نشره قرقاش على موقع "تويتر" إلى التطبيق الكامل لاتفاق الرياض للسلام الذي تم التوصل إليه العام الماضي بشأن الجنوب.





وأضاف "تطبيق نص اتفاق الرياض والالتزام به في هذه المرحلة كحجر أساس في الرؤية الإقليمية والدولية للحل السياسي في اليمن، حرصا على تماسك الموقف السياسي والعسكري وتمهيدا لاستحقاقات المرحلة التالية".





وأكد أن بيان تحالف دعم الشرعية يأتي من حرص واضح على اليمن وعلى اتفاق الرياض الذي يمثل تطبيقه كاملا أساسا للعمل السياسي في المرحلة المقبلة.









من جهته كان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قد علق، في وقت سابق، على تطورات الأوضاع في جنوب اليمن، وضرورة تنفيذ اتفاق الرياض بما يخدم الشعب اليمني.









وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، قد أكد في بيان له، على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض، مشيرا إلى ضرورة عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل إعلان المجلس الانتقالي حالة الطوارئ في عدن.









جاء ذلك عقب إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ في كافة محافظات الجنوب، وتكليف القوات العسكرية والأمنية الجنوبية بالتنفيذ.







