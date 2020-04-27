بطاقات موحدة لجميع وسائل النقل

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المترو

وسائل المواصلات

كامل الوزير

 أعلن مصدر مسئول في وزارة النقل أنه قريبا سيتم تطبيق التذكرة الموحدة لجميع وسائل المواصلات، حيث سيتم ربط تذاكر المترو بتذاكر القطار الكهربائي ثم ربطهما مستقبلا بتذاكر المونوريل الذي جار العمل علي تنفيذه ثم ربطه بتذاكر أتوبيسات النقل العام.

وأضاف المصدر في تصريحاته لـ" الوطن" أن وزير النقل الفريق المهندس كامل الوزير  طالب قيادات السكة الحديد ومترو الأنفاق بسرعة الانتهاء من دراسة التذكرة الموحدة لجميع وسائل المواصلات، لافتا إلي أنها تعتبر خدمة مميزة للركاب في مصر.

وأشار المصدر إلي أن هناك متابعات مستمرة من قبل الوزارة لحركة مسيرة القطارات بالسكة الحديد ومترو الأنفاق للتأكد من انتظامهما و عدم وجود أي معوقات تؤثر علي حركة التشغيل.


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