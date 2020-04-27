» الداخلية تغلق 125 محلا ومطعما

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متابعات- أمينة عبد العال

الداخلية

كورونا

فيروس كورونا

أعلنت وزارة الداخلية أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم ضبط 654 قضية تموينية و213 قضية احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار و125 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية علي مستوى الجمهورية.

وأضافت الوزارة في البيان الذي نشرته "الموجز" أن ذلك يأتي تنفيذا للإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد ومن بينها تنظيم مواعيد  فتح وغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب.


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