رقم خيالى لقميص "مارادونا" لمواجهة "كورونا"

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بلغ قميص أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا، خلال دفاعه عن ألوان نابولي الإيطالي، 55 ألف يورو في مزاد من أجل مساعدة المدينة الجنوبية في مواجهة فيروس كورونا.

وارتدى مارادونا هذا القميص بالذات قبل 33 عاما، وأهداه إلى زميله السابق في نابولي تشيرو فيرارا، الذي أطلق مع ابن مدينة نابولي، مدرب غوانغجو إيفرغراندي الصيني حاليا فابيو كانافارو، حملة تبرعات لمساعدة المدينة في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الإغلاق التام، الذي فرضته الحكومة الإيطالية من أجل الحد من تفشي "كوفيد-19".

وأعلن أن مزادا عبر الإنترنت نتج عنه بيع قميص مارادونا، الذي دافع عن ألوان نابولي بين 1984 و1991 وقاده إلى لقبيه الوحيدين في الدوري الإيطالي عامي 1987 و1990 وإلى تتويجه القاري اليتيم عام 1989 حين أحرز كأس الاتحاد الأوروبي.

وتوجه مارادونا، ابن الـ59 عاما الذي يشرف حاليا على فريق خيمانسيا دي لا بلاتا الأرجنتيني، بالشكر إلى زميله السابق فيرارا في رسالة على "فيسبوك"، قائلا "لقد فزنا بمباراة أخرى لنابولي وأحبائنا أهالي نابولي. ربما قد تكون المباراة الأهم وفزنا بها معا. متحدون بالطريقة التي كنا عليها دائما".

وختم "يشرفني أنني ساهمت في هذه المساعدة لأهالينا خلال لحظة غير مسبوقة".


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