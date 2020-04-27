» طلب غريب من فنانة شهيرة لـ زوجة يوسف الشريف.. والأخيرة ترد

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يوسف الشريف

أيتن عامر

مسلسل النهاية

نشرت المؤلفة إنجي علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وعلقت إنجى علاء قائلة "مع النسخة الروبوت من جوزي ".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: أنا همووووت ضحك وربنا اعملولي نسخة معاكوا والنبي والنبي، أنا عايزة أعمل كدا لما اتخطب يعني أعمل خطيبي كده نسخة روبوت عشان يساعدني في ترويق الشقة وكده، يابختك معاكي النسخة والأصل.

وعلقت الفنانة أيتن عامر قائلة: "‎ينفع تعملولى واحد شبه زياد ونفتح المسلسلين على بعض ".

وردت عليها إنجى: "‎والله فكرة أصلا صعبانة عليا هخلي استاذ عمرو عبد الجليل يعملك واحد عشان يطلع مظبوط" .

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولة العمل عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، ويعد من الأعمال المرتقبة لاسيما وأنه جديد على الدراما وينتمى لنوعية أعمال الخيال العلمى حيث تدور احداثه فى عالم افتراضى عام 2121.


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