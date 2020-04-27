» رئيس الوزراء يوجّه بالتعاقد مع شركتي أمن وصيانة لميدان التحرير

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متابعات- الدويني فولي

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رئيس الوزراء

صيانة

شركة

ميدان التحرير

توجيه


تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعمال التطوير في ميدان التحرير، لمتابعة الموقف النهائي لها، حيث جرى تزيينه بالمسلة الفرعونية التي نقلت من صان الحجر في الشرقية، إلى الميدان، ورافقه وزراء: السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة.

وخلال تفقده لمشروع تطوير ميدان التحرير، كلّف رئيس الوزراء بسرعة التعاقد مع إحدى شركات الأمن، لتأمين أعمال التطوير التي تمت في الميدان بأكمله، مع التعاقد مع شركة أخرى للصيانة، لتتسلم أعمال التطوير وتتابع صيانتها.

واستمع مدبولي، لشرح تفصيلي بشأن الموقف التنفيذي للأعمال التي يتم تنفيذها، وخلال تفقد أعمال تطوير وتجميل ميدان التحرير، تمت الإشارة إلى أنّ فكرة مشروع التطوير تقوم على التصميم الفرعوني، حيث جرى نقل المسلة الفرعونية ووضعها بالميدان، وكذا 4 كباش فرعونية سيتم وضعها حول المسلة لإضفاء الطابع الفرعوني على الميدان بتصميم أحد المكاتب الاستشارية.

وتضمن الشرح، أنّ المشروع ينقسم إلى 6 مناطق يتم تطويرها وعمل مشايات مكونة من بلاطات خرسانية وخرسانة مُلونة على جانبيها، وجرى زراعة نخيل وتنفيذ أماكن للجلوس عبارة عن بلوكات خرسانية، وبعض المقاعد الرخامية والتي جرى تنفيذها من خلال إدارة الخرسانة الجاهزة بشركة المقاولون العرب، ومقاول رخام متخصص، مع تنفيذ نُظم إضاءة أرضية وأحواض بها شجيرات زيتون، وتم تركيب أجهزة إضاءة بها، ما يُضفي شكلا جماليا ينسجم مع الطابع الفرعوني وأعمال التطوير بالميدان.

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير، حتى يصبح ميدان التحرير رمزا جمالياً يعبر عن المظهر الحضاري لمصر.

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