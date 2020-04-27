» الصادرات الزراعية المصرية تغزو أسواق العالم

متابعات- أمينة عبد العال
أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تلقي تقرير من الإدارة المركزية للحجر الزراعي يفيد بأن المنتجات الزراعية المصرية تغزو حاليا معظم دول العالم بما فيها الأسواق الأوربية و الأمريكية والتي لها مواصفات فنية قياسية علي واردتها ،بالرغم من أزمة "كورونا" .
و أشار في تصريحات صحفية نشرتها " الوفد" إلي أن مفتشي الحجر الزراعي يقومون بالتأكد من جودة المنتجات الزراعية قبل تصديرها خلال مراحل تجهيزها في محطات التعبئة والتغليف ثم في المطارات والموانئ .
ولفت إلي أن نظام تكويد المزارع الذي انتهجته مصر منذ فترة طويلة يمنع أي تلاعب في جودة الصادرات الزراعية و مضيفا أن الوزارة تمتلك أحدث معامل لمراقبة ومتابعة السلع وهي ما زالت في الحقول والمزارع.
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