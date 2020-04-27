» الصادرات الزراعية المصرية تغزو أسواق العالم

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متابعات- أمينة عبد العال

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أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تلقي تقرير من  الإدارة المركزية للحجر الزراعي يفيد بأن المنتجات الزراعية المصرية تغزو حاليا معظم دول العالم بما فيها الأسواق الأوربية و الأمريكية والتي لها مواصفات فنية قياسية علي واردتها ،بالرغم من أزمة "كورونا" .

و أشار في تصريحات صحفية نشرتها " الوفد" إلي أن مفتشي الحجر الزراعي يقومون بالتأكد من جودة المنتجات الزراعية قبل تصديرها خلال مراحل تجهيزها في محطات التعبئة والتغليف ثم في المطارات والموانئ .

ولفت إلي أن نظام تكويد المزارع الذي انتهجته مصر منذ فترة طويلة يمنع أي تلاعب في جودة الصادرات الزراعية و مضيفا أن الوزارة تمتلك أحدث معامل لمراقبة ومتابعة السلع وهي ما زالت في الحقول والمزارع.


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