"جمعة": محدش بيشتكي من الحظر غير الأزواج

27 أبريل 2020 - 02:23 م

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن هناك الكثير من الرجال والنساء يشكون من الحظر الذي نعيش فيه بسبب الإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا، ،قائلا: "محدش بيشتكي من الحظر غير الأزواج".





وأضاف "جمعة"، خلال مقطع فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، اليوم الإثنين، قائلا: "لو كنا حرمنا من صلوات الجماعة والتراويح بسبب فيروس كورونا، فإن ذلك لوجه الله، ولمنع الضرر عن الأنفس والغير.





وتابع: "يجب أن نجعل من أزمة كورونا تجربة مفيدة، بحيث نرى نعم الله التي تعودنا عليها، ولم نلتفت إليها، فيزيل الله عنا الغمة عندما يرى أننا قد تعلمنا، وينقلنا من دائرة سخطه إلى دائرة رضاه".

