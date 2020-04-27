» تركي آل الشيخ يعترف: "مازلت أقع في نفس الخطأ"

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اعتراف

خطأ

تركي آل الشيخ

عبدالعزيز الفغم

كشف رئيس هيئة الترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، عن الخطأ الذي يرتكبه مرارًا، مشيرًا إلى أنه متعلق باللواء الراحل عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على "تويتر" معلقاً على صورة نشرها عبر حسابه: "لا تنسوه من الدعاء … رحمك الله … لازلت أغلط واتصل على رقمك بالخطأ".

وقتل حارس الملك سلمان، في يوم السبت الموافق 28 سبتمبر 2019 بمدينة جدة، في منزل صديقه فيصل السبتي في حي الشاطئ، والذي كان يزوره، وبحضور تركي السبتي، عندما كان في زيارة لمنزل صديقه (فيصل السبتي) ودخل عليهم الجاني الذي يدعى ممدوح مشعل آل علي في المنزل (وهو صديق سابق للواء) ونشب بينهما نقاش بسبب خلاف شخصي قديم، فخرج ممدوح آل علي من البيت وعاد ومعه سلاح فأطلق أعيرة نارية فأصاب عبد العزيز الفغم، وتركي السبتي، ثم تحصّنَ الجاني في نفس البيت وتبادل إطلاق النار مع الجهات الأمنية التي قتلته فوراً، نُقل الفغم إلى المستشفى وتوفيَ هناك بسبب إصابته.


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