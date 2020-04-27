  • الإثنين 27 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:53 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الصحة

«الصحة» تسجل أكبر عدد إصابات ووفيات بـ"كورونا" في 24 ساعة

الدكتور علي جمعة

علي جمعة يرد على زاهي حواس ببيان ناري

الصحفي الراحل

وفاة أول صحفي مصري بـ"كورونا"

سما المصري

ما علاقة الإخوان بفيديوهات سما المصري الفاضحة؟

زعيم كوريا الشمالية

"يونج": زعيم كوريا الشمالية لا يستطيع الوقوف

جانب من الفيديو

فعل مقزز لشخص داخل محل في السعودية يستنفر الأمن

رئيس وزراء اليابان: استقرار مصر ينعكس على الشرق الأوسط

اليابان تتوصل لعلاج "كورونا" وتعلن عن اسمه

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يعترف: "مازلت أقع في نفس الخطأ"

صلاح

شهر مضان يجبر "صلاح" على هذا الأمر

ارشيفية

مفاجأة.. تغييرات كبيرة في نيوكاسيل استعدادًا لبيعه للسعودية

تعيين سفير روسي جديد في مصر

الحياة السياسية

بوتين
بوتين
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

سفير مصر بكندا يشارك في قداس عيد الميلاد المجيد

#

سفير مصر في إيطاليا: معرض ارتيجيانو صورة مشرفة لمصر ومنتجاتها التراثية

#

سفير مصر ببريطانيا يرحب بالفوز بمقعد فى مجلس المنظمة البحرية الدولية

#

سفير مصر الجديد في چوبا يقدم أوراق اعتماده للرئيس الجنوب سوداني

عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سفيرا جديدا لدى مصر يدعى غيورغي بوريسينكو، وفقا لمنشور على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» صادم.. اختطاف فنانة شهيرة واغتصابها تحت تهديد السلاح
» إطلاق سراح أكثر من 12 ألف سجين بأفغانستان
» كورونا.. وفيات إسبانيا ترتفع إلى 23 ألفا و521 حالة
» مفاجأة.. تغييرات كبيرة في نيوكاسيل استعدادًا لبيعه للسعودية
» " قد يمنع كورونا "..شيء صادم يصرح به طبيب
» "مورينيو" يصدم "ميسي" و"رونالدو".. ويختار هذا اللاعب الأفضل في التاريخ
» "دروجبا" يتعرض لصدمة قوية
» 1289 إصابة بـ "كورونا" في السعودية آخر 24 ساعة
» كوريا الشمالية.. صحيفة تحسم الجدل حول وفاة "كيم"
» تركي آل الشيخ يعترف: "مازلت أقع في نفس الخطأ"
» العناني يتفقد "الكباش الأربعة" قبل نقلها إلى ميدان التحرير

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:37 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية