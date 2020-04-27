"يونج": زعيم كوريا الشمالية لا يستطيع الوقوف

27 أبريل 2020 - 04:54 م

أكد المسؤول الكوري الشمالي المنشق "تاي يونج هو" ، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ، حالته الصحية متدهورة، خاصة بعد غيابه عن احتفالات يوم الأحد 15 أبريل 2020 ، التي تحيي ذكرى جده ، مؤسس كوريا الشمالية ، كيم إيل سونغ.

وقال “تاي يونج هو” في مقابلة مع شبكة “CNN ” الأمريكية ، وهو الآن عضو في برلمان كوريا الجنوبية: “لست متأكدًا تمامًا مما إذا كان الرئيس كيم جونغ أون قد خضع لعملية جراحية بالفعل أو أي شيء آخر ؛ ولكن هناك شيء واحد. من الواضح أنه لم يستطع الوقوف أو المشي بشكل صحيح. “

ويضيف: “الوحيدون الذين يمكنهم تأكيد حالته الحقيقية ، قد يكونون زوجة أو أخت كيم جونغ أون أو زملائه المقربين أما شائعات عن مكانه ، أو يخضع لعملية جراحية أم لا ، لا أعتقد أنها تستند إلى الحقائق.”

“تاي يونج هو” يتذكر وفاة الرئيس الكوري السابق كيم جونغ إيل ، والد الزعيم الكوري الشمالي الحالي ، ويقول: “حتى وزير الخارجية الكوري الشمالي الذي عمل معه ، لم يتم إخطاره بوفاة الرئيس حتى ساعة قبل الإعلان الرسمي في 2011. “