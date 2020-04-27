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صادم.. اختطاف فنانة شهيرة واغتصابها تحت تهديد السلاح

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كاتي برايس
كاتي برايس
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محمد فضل- متابعات

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تخضع فنانة شهيرة إلى جلسات علاج نفسي، عقب اختطافها وتعرضها للاعتداء الجنسي تحت تهديد السلاح .

وكشفت النجمة وعارضة الأزياء البريطانية الشهيرة، ?كاتي برايس?، أنها تعرضت للاغتصاب خلال سفرها الى جنوب أفريقيا .

وشرحت سبب خضوعها لجلسات نفسية وقالت: "السبب الذي جعلني أذهب إلى هناك هو أنني احتجزت تحت تهديد السلاح وتعرضت للاعتداء الجنسي".

ووصفت كاتي ما تعرضت له أنه "شبيه بفيلم رعب. رجل كبير أخذ يصرخ في وجهي، وأقسمت بإعطائه كل شيء. لكنه كان يلمسني في الأسفل".

وتابعت: "أمسكت وسادة ووضعت نفسي أمام الأطفال في محاولة حمايتهم بانتظار رصاصة تضربني. اعتقدت أنني سأموت. قالت الشرطة إنها معجزة لم يقتلونا".

وختمت مشيرة الى أن ما حصل شكل صدمة قوية على ابنتها التي لم يعد يُسمح لها الآن بالذهاب إلى أي مكان بمفردها بسبب تشديد الإجراءات الأمنية.


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