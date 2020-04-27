"الصحة النفسية" يطالب النائب العام بوقف برنامج رامز جلال

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مستشفى الصحة النفسية

في تحرك جديد ضد برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، طالب مستشفى الصحة النفسية النائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بفتح تحقيق عاجل والتدخل الفوري فى عرض البرنامج ووقفه.

وقال المستشفي في بيان إن البرنامج يسيء للمجتمع المصري والصحة النفسية لافتة إلى تشكيل لجنة من المجلس القومى للصحة النفسية لدراسة وقف هذا البرنامج الذي يؤثر بالسلب على الصحة النفسية للمواطن والمجتمع.

وتابع: المجتمع المصري يمر بظروف صعبة نظرا لتفشي فيروس كورونا وحالة القلق والخوف والتوتر المسيطرة على معظم شعوب العالم وتماشيا مع التوجيهات الحكومية بوضع صحة المواطن المصري فى الأولوية وتقديم كل الخدمات الطبية المتاحة للحفاظ على صحة المواطن فقد لاحظت الأمانة برنامج رامز مجنون رسمى المذاع على إحدى القنوات الخاصة ووجدنا أن البرنامج يحمل الكثير من العنف والتعذيب والسخرية والاستهانة بالضيوف والتلذذ بالآلام التى يسببها للآخرين.

وأضاف المستشفى: اسم البرنامج رامز مجنون رسمى يسيء للمرض النفسي ويزيد من وصمة المرض النفسي والتى تحاول الدولة جاهدة في إزالة هذه الوصمة.

وأشار إلى وجود تهديدات على الصحة النفسية للطفل حيث إن الطفل يميل إلى تعلم سلوكياته بالتقليد ، وميل العديد من مقدمى نوعية هذه البرامج إلى بعض الممارسات والتى تعد أعراضا لاضطرابات نفسية مثل التباهى بممارسة نفوذهم وهى النرجسية .

وأكد أنه فى حال عدم معرفة الضيوف بطبيعة البرنامج فقد يتعرضون إلى أعراض القلق والتوتر وكذلك نوبات من الخوف والهلع واضطراب ما بعد الصدمة ، ولكن فى حالة معرفتهم بطبيعة البرنامج فهذا أمر شديد الخطورة كونه يعمل على تحقيق الربح وتلك رسالة سلبية شديدة الخطورة لكل أفراد المجتمع وهى أن الغاية "المكتسبات المالية" تبرر الوسيلة وهذا بالتأكيد لا يمثل الفن والفنان المصري العظيم.


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