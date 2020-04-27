أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء

27 أبريل 2020 - 07:00 م

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس غد الثلاثاء، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غد الثلاثاء، مائل للحرارة نهارًا بارد ليلا، شبورة مائية صباحا، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا علي القاهرة الكبري.



وقالت الهيئة إن حالة الطقس علي الوجه البحري ، معتدل نهارًا بارد ليلا مع شبورة مائية صباحا، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة والرياح معتدلة. وعلي السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، فالطقس لطيف نهارًا بارد ليلا، شبورة مائية صباحا، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.



فيما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا مائلا للحرارة نهارًا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط علي خليج السويس مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية. أما طقس شمال الصعيد، حار نهارًا بارد ليلا، شبورة مائية صباحا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، بينما طقس جنوب الصعيد، شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.



وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، على القاهرة، فإن الصغرى 18 والعظمى 30 والإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 24 أما شرم الشيخ الصغرى 21 والعظمى 31.