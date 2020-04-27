الحلقة الممنوعة من العرض في "رامز مجنون رسمي"

27 أبريل 2020 - 07:12 م

يبدو أن برنامج مقالب الفنان رامز جلال "رامز مجنون رسمي"، واجه رفض أحد الشخصيات من عرضها بعد تنفيذ المقلب به، كما يبدو أنه من الوسط الرياضي.

الأمر كشفه أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق، مشيرًا إلى ظهور مسئول أحد الأندية الكبري مع رامز جلال في أحدى الحلقات عبر برنامجه المقدم في شهر رمضان، "رامز مجنون رسمي".

وقال عيد عبر حسابه الرسمي على تويتر "طيب خد التقيلة فيه فرقة صورت حلقة مع رامز وهتتمنع من العرض بعد تدخل ناس تقيلة عشان متتعرضش".

وتابع : "ممكن احكى تفاصيل أكتر عادي وممكن يمشي من منصبه " .

وكان أحمد عيد عبد الملك، رد على "علي معلول"، لاعب النادي الأهلي، والذى ظهر ببرنامج رامز جلال أمس الاول، السبت، وأكد عدم رغبته فى اللعب إلى الزمالك مهما كان الأمر.

واستعان أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، بفيديو قديم لحازم إمام، نجم القلعة البيضاء الأسبق، للرد على علي معلول، والذى فضل اللدغ من الثعبان على التوقيع لنادى الزمالك.