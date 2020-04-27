ننشر أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين

27 أبريل 2020 - 07:21 م

تهتم قطاعات كبيرة بمعرفة أسعار الذهب السعودى،وننشر سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 27-4-2020.



وسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة السعودية نحو 207.74



وسجل سعر الذهب عيار 22 نحو 190.43 ريال بما يعادل 50.63 $



وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 78. 181 ريال بما يعادل 48.33 $



وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 155.81 ريال بما يعادل 41.42 $



وبلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 121.18 ريال بما يعادل 32.22 $



وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 103.87 ريال بما يعادل 27.62 $

