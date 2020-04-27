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تعليق مفاجئ من مفتي الجمهورية على إلغاء الحج والعمرة

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كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم تعليق الحج والعمرة بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقال الدكتور شوقي علام، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نور النبي» على قناة صدى البلد إن دار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى أكدت أن الظروف الراهنة تستدعى الحفاظ على النفس الإنسانية، وأن قرار السعودية بتعليق الحج والعمرة يتفق مع مقاصد الشريعة.

وتابع مفتي الجمهورية، : قد يصيب بعضنا الحزن بسبب تعليق الحج والعمرة لكن المعذور مأجور، وأمامنا أوجه عديدة لتخصيص أموال الحج والعمرة في الإنفاق عليها لنيل الثواب ومنها خدمة العمالة اليومية»، معلقا «فلنكن جميعا في تعاطف وتراحم وتكاتف للنهوض من الحدث الاستثنائي الذي ألم بنا.

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