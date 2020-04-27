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محمد صلاح في التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد صلاح ينعي أسطورة كرة السلة بكلمات مؤثرة

اختارت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية، النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول، على رأس التشكيل المثالى لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، للموسم الجارى 2019-2020 الذى توقف مؤخرا بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ذكرت الصحيفة أن محمد صلاح ما زال مرعبا على الرغم من عدم وصوله لقمة مستواه حتى الآن في الموسم الحالي، مضيفة أنه يلعب دورا كبيرا في الأداء الجيد الذى يظهر به ليفربول.

وأحرز 20 هدفا خلال مشاركته فى 40 مباراة بمختلف البطولات مع ليفربول بالموسم الجارى 2019-2020، كما يملك 9 تمريرات حاسمة لزملاؤه في الفريق الإنجليزى.

وجاء التشكيل المثالى للدوري الإنجليزي بالموسم الجارى، وفقا للصحيفة كالتالى..

حراسة المرمى: أليسون بيكر "ليفربول"

خط الدفاع: روبرتسون "ليفربول، فان دايك "ليفربول"، كاجلار سويونكو "ليستر سيتي"، وأرنولد "ليفربول".

خط الوسط: كيفين دى بروين "مانشستر سيتي"، هندرسون "ليفربول"، وجريليش "أستون فيلا".

خط الهجوم: محمد صلاح "ليفربول"، جيمى فاردى "ليستر سيتي"، وساديو مانى "ليفربول".

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