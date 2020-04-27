«الصحفيين» تقرر تعيين زوجة الزميل الراحل ضحية كورونا

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الزميل محمود رياض
الزميل محمود رياض
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الصحفيين

فيروس كورونا

محمود رياض

اول صحفي

قال محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه كان على تواصل مباشر ويومي مع الزميل الراحل محمود رياض، حتى تم نقله إلى مستشفى العزل بالعجوزة، وتم سحب تليفونه ولكنه كان يطمئن عليه يوميًا، وأنه كان يتحسن في الاتصال الأخير بينهما، لكن الحالة تدهورت فجأة في الساعات الأخيرة.

وأضاف شبانة في تصريحات له، أن المجلس سيتخذ قرارًا بتعيين زوجة الزميل الصحفى الراحل بالجهاز الإداري في النقابة، لإعانة الأسرة على الظروف المعيشية، ولمتابعة أبناءه خاصة وأن ثلاثة من أطفاله الأربعة لا يزالوا محجوزين بمستشفى العزل بعد أن انتقل إليهم الفيروس.

وأشار سكرتير عام النقابة، إلى أنه سيتم استثناء الزميل الراحل من المدة الكاملة للمعاش، لصرفه كاملًا لأسرته.?

الجدير بالذكر أن نقابة الصحفيين، أعلنت اليوم الاثنين، وفاة الزميل "محمود رياض" الصحفي بجريدة الخميس، بعد أسبوعين من إصابته بفيروس كورونا، ونقله إلى مستشفى العزل في العجوزة.

ونعى مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان وفاة الزميل، ويعلن تقديم كافة المساعدات المادية والمعنوية لأسرته.

كما يهيب مجلس النقابة جميع الزملاء الصحفيين والعاملين بالمجال الصحفى من موظفين وإداريين وعمال وجميع أطياف الشعب المصري، باتخاذ الحيطة وعدم التهاون في الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامتهم.


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