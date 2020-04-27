أمين الفتوى يوجه رسالة شديدة اللهجة لمحتكري السلع

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الدكتور خالد عمران، إن احتكار السلع وخاصة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون في الغذاء أو الوقاية ضد بعض المخاطر، سلوك غير إنساني وغير ديني .

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «فتاوى»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن احتكار التجار للسلع واستغلال أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»؛ سبب في الإفساد وسبب في غضب الله، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتسبب في جرم كبير .

وذكر قول النبي: «من احتكر فهو ملعون»، داعيًا الأفراد بالسير وفقًا لسنة الرسول حتى لا يكونوا جزءًا من الأزمة، ومن منطلق ابتغاء رضا الله والمساعدة والتعاون .