» خبيرة طاقة تكشف عن أفضل طريقة لتقوية المناعة

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كشفت الدكتورة منال متولي، خبيرة الطاقة، عن طريقة لتقوية مناعة الجسد عن طريق شرب المياه يوميًا، موضحة أن الماء يقوم بإحياء خلايا الجسد.
وقالت "متولي"، في لقائها ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن المياه التي نشربها من الحنفية هي عبارة عن مياه "ميتة"، لأن تلك المياه تمر على المعامل التابعة لشبكة الصرف الصحي ومياه الشرب، ثم تمر في مواسير مياه داخلية حتى البيوت، فتتحول من مياه قلوية مليئة بالعناصر المعدنية لمياه قلوية خالية من أي عناصر مفيدة للجسد.
وأوضحت أن المياه في الينابيع والأمطار مياه مباركة لأنها تحتوي على طاقة حيوية هائلة، فمياه الأمطار بسبب احتكاك الغيوم بعضها البعض يتولد عنها شحنات كهربائية تغذي المياه بتلك الشحنات لتتحول لشحنات مغناطيسية تزيد الأكسجين في الدم.
وأشارت إلى أن مياه الآبار والعيون المائية مثل بئر زمزم مياه مباركة لأنها موجودة بجوار الكعبة مركز الأرض.

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