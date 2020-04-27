تعليق ناري لـ"موسى" على زيادة أعداد المصابين بـ"كورونا"

انفعل الإعلامي أحمد موسى تعليقا على بيان وزارة الصحة وإعلان أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا اليوم الإثنين.

وقال موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن ملخص بيان الصحة وفيات كثيرة واصابات كثيرة وأصبحنا نتحدث في معدلات كبيرة فمن بداية رمضان ألف حالة ولم ينخفض العدد عن 200 إصابة يومية في رمضان، متسائلا : اللي جاي أخباره إيه مع العزومات والتجمعات؟.

