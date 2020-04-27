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"رامز مجنون رسمي "يحصد مشاهدات قياسية وتفاعلات مليونية

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المصريون ـ متابعات

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أوضح مصدر موثوق في "مجموعة MBC" أن برنامج "رامز مجنون رسمي "من إنتاج شركة مسجلة رسمياً وقانونياً في دولة الإمارات، وتم تصويره في مدينة دبي، ويحظى بنسب مشاهدة قياسية على جميع المنابر والقنوات التي يُعرض عليها، وهي MBC مصر، وMBC1، و MBC العراق، وMBC5 والتي تبث جميعها من الإمارات إلي جميع دول العالم، عبر الأقمار الصناعية المختلفة، إضافة إلى منصّة "شاهد" للفيديو حسب الطلب VOD.
يأتي هذا تعقيباً على ما تناوله بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي حول برنامج "رامز مجنون رسمي" - الذي يُبَث على باقة القنوات المنتمية لـ MBC، إضافة إلى منصّة "شاهد".
وأشار المصدر الموثوق نفسه إلى أن هذا النمط من البرامج الترفيهية حاضر بقوة عالمياً ويتمتع بشعبية كبيرة على الكثير من التلفزيونات والشبكات الرائدة، والأمر نفسه ينطبق على برنامج "رامز "في كل موسم، بدليل أن الحلقتين الأولى والثانية من "رامز مجنون رسمي" لهذا الموسم حظيتا بنسب مُشاهدة قياسية وتفاعلات مليونية، وهو يتبوأ اليوم مركز الصدارة في معظم الدراسات التقديرية الأولية لنسب المُشاهَدة... وقد تجاوز عدد مشاهَدات الإعلان الترويجي الخاص بالبرنامج على الإنترنت وشبكات التواصل الإجتماعي نحو 34 مليون مُشاهدة حتى الآن.
وختم المصدر نفسه مؤكداً بأن حلقات البرنامج لا تُبث إلا بعد الحصول على موافقة الضيوف المعنيين، وذلك عقب تعرّضهم للمقلب وليس قبله، بحيث تجيز تلك الموافقات عرض الحلقات في إطار من التفاهم المشترك والثقة المُتبادلة.

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