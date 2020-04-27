» الصحة العالمية: إصابات كورونا تفوق المعلن عنه

27 أبريل 2020 - 11:40 م

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في إفريقيا وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية وبعض دول آسيا "أكبر بكثير من المعلن" بسبب ضعف قدرة هذه البلدان في إجراء الاختبارات.



وأضاف غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، الإثنين، أن المنظمة تشعر بالقلق إزاء تزايد منحنى الإصابة بالفيروس في تلك البلدان.

ولفت إلى أن الفيروس تسبب بوفيات عدد كبير من الأشخاص حول العالم، مضيفا أن جائحة كورونا "أبعد ما تكون عن الانتهاء".

وأشار إلى أن المنظمة تشعر بقلق عميق من التأثير الناجم عن تعطل الخدمات الصحية العادية، لا سيما على الأطفال.