الولايات المتحدة تتجاوز مليون إصابة بفيروس كورونا

27 أبريل 2020 - 11:30 م

أفادت السلطات الأمريكية بأن أرقام الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت المليون، حيث وصلت إلى 1,000,110، فيما بلغ عدد المتعافين 106,878 حالة، والوفيات 55,907 حالة.



ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره حيث تخطت الحالات حاجز الـ 3 ملايين إصابة مؤكدة، وسجلت انجلترا 329 وفاة جديدة في المستشفيات من جراء فيروس كورونا، وأعلنت السودان عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و38 إصابة.



وسجلت هولندا 43 وفاة جديدة بفيروس كورونا و400 إصابة، ووصل عدد المصابين بكورونا في إيران إلى 91 ألفا و472، وارتفاع عدد الوفيات إلى 5806، وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 23521 والإصابات إلى 209 ألفا و465 إصابة.

