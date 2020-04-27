  • الثلاثاء 28 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر01:33 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدكتور أحمد كريمة

"كريمة" يرد على تصريحات "جمعة" عن سيدنا إدريس

يوسف الشريف

مؤلف مسلسل النهاية لإسرائيل : نشكركم علي تعاونكم

الدكتور محمد عوض تاج الدين

"تاج الدين" يكشف سبب زيادة الإصابات بـ"كورونا"

مرتضى منصور

مرتضى منصور: رامز يتلذذ بتعذيب ضيوفه.. وتصرفاته شروع في القتل

كورونا في بريطانيا

الولايات المتحدة تتجاوز مليون إصابة بفيروس كورونا

رامز جلال مجنون رسمي

مطالبات بإيداع رامز جلال مستشفى الأمراض العقلية

الإعلامي أحمد موسى

تعليق ناري لـ"موسى" على زيادة أعداد المصابين بـ"كورونا"

كورونا

طبيب يكشف: هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

قطر

صدمة تضرب الاقتصاد القطري

الإفتاء: يجوز التعجيل بالزكاة للمتضررين من كورونا

شركة تريد إخراج الزكاة لموظفيها.. والإفتاء توضح الحكم

الولايات المتحدة تتجاوز مليون إصابة بفيروس كورونا

عرب وعالم

كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الأمم المتحدة: "كورونا" يهدد 74 مليون عربي لهذا السبب

#

الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تفوق 25 ألفا

#

تونس.. إصابة أول لاعب كرة قدم بكورونا

#

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز هذا الرقم الصادم

أفادت السلطات الأمريكية بأن أرقام الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت المليون، حيث وصلت إلى 1,000,110، فيما بلغ عدد المتعافين 106,878 حالة، والوفيات 55,907 حالة.
ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره حيث تخطت الحالات حاجز الـ 3 ملايين إصابة مؤكدة، وسجلت انجلترا 329 وفاة جديدة في المستشفيات من جراء فيروس كورونا، وأعلنت السودان عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و38 إصابة.
وسجلت هولندا 43 وفاة جديدة بفيروس كورونا و400 إصابة، ووصل عدد المصابين بكورونا في إيران إلى 91 ألفا و472، وارتفاع عدد الوفيات إلى 5806، وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 23521 والإصابات إلى 209 ألفا و465 إصابة.
كما سجلت إندونيسيا 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وسجلت 6198 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفع الوفيات في إسرائيل بسبب فيروس كورونا إلى 202 والإصابات إلى 15466، وسجلت ألمانيا تسجل 1018 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 110 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ترمب: ندرس فرض غرامات على الصين بسبب كورونا
» نقيب الإعلاميين: رامز جلال يمارس السادية والعنف
» "التعليم" تعلن جداول امتحانات أولى وثانية ثانوي
» واشنطن ترفض تنصيب حفتر نفسه حاكما لليبيا
» الصحة العالمية: إصابات كورونا تفوق المعلن عنه
» ارتفاع ضحايا كورونا في 4 دول عربية
» تطورات مثيرة بشأن التحقيق في اغتيال سليماني
» "رامز مجنون رسمي "يحصد مشاهدات قياسية وتفاعلات مليونية
» "شاكوش" يكشف عن أهم مطرب شعبي في مصر
» "الجندي": سيدنا عيسى كان كهلاً في عمر الـ 33 سنة
» خبيرة طاقة تكشف عن أفضل طريقة لتقوية المناعة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:47 ص

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:18

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية