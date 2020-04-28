انهيار جديد للخام الأمريكي مع تراجع سعر "برنت"

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المصريون ووكالات

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سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي، يوم الإثنين، هبوطا حادا جديدا، مع تراجع سعر مزيج «برنت» للنفط القياسي الأوروبي.
وأنهت العقود الآجلة للخام الأمريكي جلسة التداول اليوم منخفضة 4.16 دولار، أو 24.6%، عند 12.78 دولار للبرميل.
بينما سجلت عقود «برنت» عند التسوية 19.99 دولارا للبرميل، منخفضة 1.45 دولار أو 6.8%.
وعلى الرغم من استمرار تراجع النفط، إلا أن البورصات العالمية وخاصة الأمريكية شهدت اليوم ارتفاعا بعد خسائرها السابقة على خلفية الأمل بأن مزيدا من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تستعد لإعادة فتح اقتصاداتها.

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