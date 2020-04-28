» "التعليم" تعلن جداول امتحانات أولى وثانية ثانوي

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المصريون ـ متابعات

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التعليم تعلن إخلاء المدارس من الطلاب السبت المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (مايو 2020) والفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة.
وتنقسم المحافظات إلى مجموعتين، على أن تؤدي المجموعة الأولى الامتحان في الفترة بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً، والمجموعة الثانية في الفترة بين الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً.
ويمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.
وأعلنت الوزارة الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة:
ويؤدي طلاب المجموعة الأولى- الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً بمحافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، أسيوط، كفر الشيخ، قنا، الفيوم، دمياط، الإسماعيلية، أسوان، بورسعيد، شمال سيناء، الوادي الجديد، جنوب سيناء.
ويؤدي طلاب المجموعة الثانية- الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً لمحافظات: الشرقية، الدقهلية، القليوبية، الغربية، المنوفية، البحيرة، المنيا، سوهاج، بني سويف، الأقصر، السويس، البحر الأحمر، مطروح.

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