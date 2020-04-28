» نقيب الإعلاميين: رامز جلال يمارس السادية والعنف

28 أبريل 2020 - 01:00 ص

قال طارق سعده، نقيب الإعلاميين: إن النقابة أصدرت بيانا عاجلا ضد برنامج رامز جلال "رامز مجنون رسمي" لضبط المشهد الإعلامي بما يتناسب مع الذوق العام والأخلاق والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة.



وأضاف "سعده"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الاثنين، أنه يجب أن يكون هناك برامج ترفيهية من دون إسفاف وانحطاط الأخلاق العامة للمجتمع المصري.



ولفت إلى أن رامز جلال يمارس السادية والعنف والعدائية والبعد عن الأخلاق والذوق العام ضد ضيف البرنامج وفقا لحديث الخبراء، الجميع في النقابة معترض على البرنامج والاسم.

