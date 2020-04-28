"كريمة" يرد على تصريحات "جمعة" عن سيدنا إدريس

28 أبريل 2020 - 01:25 ص

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الأحاديث النبوية الواردة عن نبى الله "إدريس"، أكدت أنه أول من خط بالقلم وخاط الثوب، ولكن لم تتضمن أنه بنى الأهرامات أو له علاقة بأبو الهول.



وأضاف "كريمة"، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن النبي إدريس عاش فى أقصى صعيد مصر مع بداية الخليقة، أي قبل التاريخ وكان من الحكماء وهو أقدم الأنبياء على أرض مصر، مشيرًا إلى أنه رفع من الأرض وفق النص القرآن الكريم ولم يمت ويدفن بها.

