ساويرس يتعرض لسؤال محرج بشأن أبو هشيمة وياسمين صبري .. فكيف رد؟

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ساويرس

تعرض رجل الأعمال نجيب ساويرس لسؤال محرج يخص الفنانة ياسمين صبري و زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وبعث متابع بسؤال لساويرس قال له فيه: ابوهشيمه بيضحك ياسمين صبري ياترى يابشمهندس انت بتضحك مين

ليرد ساويرس قائلا: كل الناس.

وكانت ياسمين صبري تصدرت موقع تويتر بعد ظهورها في برنامج رامز مجنون رسمي و وتأكيدها أن سبب حبها لأحمد أبو هشيمة هو قدرته على إضحاكها.

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