عقوبة مالية مغلظة لنجم الزمالك بسبب رامز مجنون رسمي

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الرياضة

رامز جلال مجنون رسمي
رامز جلال مجنون رسمي
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وكالات- الدويني فولي

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الزمالك

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طارق حامد

رامز مجنون رسمي

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن البلاغ الذي تقدم به ضد الفنان رامز جلال، بشأن بث برنامج “رامز مجنون رسمي” مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” عبر شاشة قناة “صدى البلد”.
وعلق مرتضى قائلًا: “أنا خصمت من طارق حامد 500 ألف جنيه لما عرفت بوجوده في برنامج رامز، وأي فرد من أفراد نادي الزمالك هخصم منه 500 ألف جنيه”.

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