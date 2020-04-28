عقوبة مالية مغلظة لنجم الزمالك بسبب رامز مجنون رسمي

28 أبريل 2020 - 09:35 ص

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن البلاغ الذي تقدم به ضد الفنان رامز جلال، بشأن بث برنامج “رامز مجنون رسمي” مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” عبر شاشة قناة “صدى البلد”.