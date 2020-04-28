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البنتاجون يسرب فيديوهات لكائنات فضائية غريبة تطير حول العالم

عرب وعالم

البنتاجون
البنتاجون
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متابعات- أمينة عبد العال

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يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تأكدت من أنها لا تعيش في العالم وحدها خاصة بعد أزمة "كورونا" التي ظهرت فيها ضعيفة بعد أن قاربت الإصابات بالفيروس بين مواطنيها لتصل إلى مليون إصابة، حيث قامت وزارة الدفاع الأمريكية بتسريب مقطع فيديو لكائنات فضائية غريبة تطير حول العالم بسرعة جنونية.

وسربت البنتاجون 3 مقاطع فيديو لظواهر جوية غريبة لأجسام تحلق بسرعة شديدة عكس الاتجاه بسرعة 120 عقدة غربا، تم تصويرها بالأشعة تحت الحمراء، حسبما نشرت العديد من المواقع الإخبارية المحلية والأجنبية علي رأسها "الحرة" و"سكاي نيوز عربية".

ومقطع الفيديو الأول تم تصويره في عام  2004 ويقول ديفيد فريفر الطيار في مهمة 2004 :"أعتقد انه كان من خارج هذا العالم لم أر بحياتي وبتاريخ خبرتي بالطيران أي شيء  بقدراته أو تسارعه إلي جانب أنه لا يمتلك أي أجنحة فهو عبارة جسم مستطيل يحوم فوق المحيط بسرعة شديدة".

أما في 2015 فتم تصوير مقطعي فيديو لجسم غريب أيضا يحلق فوق المحيط بسرعة شديدة  وتمكنوا من تصويره بصعوبة لسرعته وطريقته الغريبة في الطيران".

وقال سو جوج المتحدث باسم البنتاجون عن نشر المقاطع: "بعد مراجعة شاملة قررت الوزارة السماح بنشر هذه الفيديوهات لا يكشف أي قدرات حساسة أو أنظمة ولا يؤثر علي أي تحقيقات عسكرية لاحقة حول توغلات عسكرية فضائية لظواهر جوية مجهولة".

جدير بالذكر أن هذه الفيديوهات تم تسريبها من قبل في 2017  لكن البنتاجون قرر أخيرا رفع السرية عنها وعرضها.


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