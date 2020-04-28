طلب عاجل من الجارالله لبن سلمان وبن زايد

28 أبريل 2020 - 09:40 ص

طالب الكاتب والسياسي الكويتي أحمد الجارالله الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان بضرورة التحرك، لأجل مواجهة الذباب الإلكتروني.

وأضاف الجارالله على حسابه في تويتر : أمير محمد بن زايد أمير محمد بن سلمان هناك ذباب إلكتروني خسيس يعمل علي الفتنة بين شعبي السعودية وشعب الإمارات والشعب المغربي".

وأوضح الجارالله أن روائح هذا الذباب تزكم الأنوف الذين يطلقون هذا الذباب جماعة الإخوان المسلمين ومعهم السياسة التركية .. أمراؤنا تحركوا حتي لا ينجح هولاء الأشرار في مسعاهم الخبيث.

وكان الجارالله قد وجه في تدوينة سابقة رسالة شكر للملك سلمان على ما يقوم به من إجراءات حداثية بالمملكة.

وقال الجارالله في رسالته للملك سلمان:"ملك سلمان في هذا الرمضان نقول بارك الله فيك وبمراسيمك الملكية.. لقد أوقفت عقوبة الجلد وهذا والله كان سبة علي بلاد الحرمين نعرف أنك ستظل تفرح شعبك بمراسيم تعطي العالم أن هذه المملكة هي وملكها مملكة رحمة وإخاء وأنها مملكة الحداثة والتقدم".