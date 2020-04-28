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على أنغام داليدا.. شوارع باريس تتحدى الحجر

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على أنغام داليدا.. شوارع باريس تتحدى الحجر
على أنغام داليدا.. شوارع باريس تتحدى الحجر
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الحجر

أنغام داليدا

شوارع باريس

انتشر مقطع فيديو يكشف محاولات لسكان بارلاس، لكسر الحجر المنزلي، بالرقص في الشوارع.

وبحسب الفيديو يظهر السكان وهم يرقصون على أنغام أغنية "دعوني أرقص" لداليدا، بالدائرة الثامنة عشرة في العاصمة الفرنسية باريس، متحدين الحجر الصحي.

وأثار مقطع الفيديو جدلا بين رواد تويتر، حيث كتبت ناشرة الفيديو دنيا نوار: "بالمناسبة، نشري لهذا الفيديو لا يعني تأييدًا لهذه التصرفات.. هو فقط نقل للواقع كما هو هنا في العاصمة باريس..والشرطة تدخلت لفض التجمع بعدها بدقائق قليلة".

جاء هذا في ردها على أحد النشطاء الذي استنكر نشر مثل هذه المقاطع قائلا: "أنا ضد هذا التصرف الذي يكسر القانون أولا، وعدم المبالاة بالآخرين؟ العالم كله يمر بهذه الأزمة الصحية وأظن الغالبية الساحقة تريد انتهاء الوباء لكن، هل يجب أن نتحلى بالصبر ويكون هو أكبر تحد أم نتهور ونسير الأمور إلى مالا تشتهيه الأنفس..تحياتي". 

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