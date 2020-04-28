» عروس تلفظ أنفاسها في حفل الزفاف بسبب كورونا

28 أبريل 2020 - 10:26 ص

في واقعة صادمة، توفيت عروس بريطانية أثناء حفل زفافها، وذلك نتيجة تأثرها بالإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكان الزوجان قد الزما بإجراءات الحظر، حيث أقاما حفل زفافهما في منزل أحد الأقارب، بحضور خمسين شخصا فقط من المقربين، وعدد قليل للغاية من أصدقائهما.

وظلت العروس تسعل لمدة ساعة متواصلة حتى شعرت بضيق تنفس حاد، أثناء إتمام مراسم الزفاف.

وطلب زوجها الإسعاف، حيث تأكد أنها مصابة بكورونا، إلا أن العروس لم تتمكن من التقاط أنفاسها وتوفيت أمام زوجها والحاضرين بالحفل.