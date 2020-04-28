شاهد..حلا شيحة تشعل مواقع التواصل

28 أبريل 2020 - 11:00 ص

شاركت الفنانة حلا شيحة، بمجموعة صور جديدة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وظهرت حلا شيحة في الصور ضمن مشاهد من مسلسلها الرمضاني خيانة عهد.



وكتبت معلقة على الصورة: "يا ترى فرح وشيرين بيخططوا لأيه".



ونالت الصورة إعجاب متابعيها وجاءت تعليقاتهم بين: "المبدعة بزيادة حلا.. المسلسل تحفة.. طالعة قمر"



مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنى وخالد أنور من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال

