أسامة حسني يكشف وصية " محمد عبد الوهاب" ولحظة وفاته

28 أبريل 2020 - 11:25 ص

كشف أسامة حسني، مهاجم الأهلي السابق، تفاصيل مؤثرة للحظة وفاة اللاعب الراحل محمد عبدالوهاب، والتي أثارت وفاته ضجة في مصر وقتئذ.

وقال حسني في تصريحات على قناة «أون تايم»، إن عبد الوهاب كان من أقرب الشخصيات، وأنه يتذكر جيدا اللحظة الصعبة التي سقط فيها خلال المران وفارق الحياة.

وروي حسني لحظة الوفاة وقال: «كنا في التقسيمة، في جانب من الملعب، وفوجئنا بعبدالوهاب الذي كان يقف بعيداً، يسقط على الأرض، ولم ننتظر سوى 15 ثانية حيث شعرنا أن هناك شيئا ما، فأسرعنا إليه وطبيب الفريق اكتشف وفاته».

وتابع: «كان مقربا لي بشدة، فإلى جانب الأهلي، لعبنا معا في المنتخب العسكري، وكنا دائما نروح النادي قبل المران بساعات نتناول الغداء معا».



