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تفاصيل مؤثرة..

أسامة حسني يكشف وصية " محمد عبد الوهاب" ولحظة وفاته

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وكالات- الدويني فولي

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محمد عبد الوهاب

وصية

أسامة حسني

لحظة وفاة

كشف  أسامة حسني، مهاجم الأهلي السابق، تفاصيل مؤثرة للحظة وفاة  اللاعب الراحل محمد عبدالوهاب، والتي أثارت وفاته ضجة في مصر وقتئذ.
وقال حسني في تصريحات على قناة «أون تايم»، إن عبد الوهاب كان من أقرب الشخصيات، وأنه يتذكر جيدا اللحظة الصعبة التي سقط فيها خلال المران وفارق الحياة.
وروي حسني لحظة الوفاة وقال: «كنا في التقسيمة، في جانب من الملعب، وفوجئنا بعبدالوهاب الذي كان يقف بعيداً، يسقط على الأرض، ولم ننتظر سوى 15 ثانية حيث شعرنا أن هناك شيئا ما، فأسرعنا إليه وطبيب الفريق اكتشف وفاته».
وتابع: «كان مقربا لي بشدة، فإلى جانب الأهلي، لعبنا معا في المنتخب العسكري، وكنا دائما نروح النادي قبل المران بساعات نتناول الغداء معا».

وكشف: «في أحد الأيام، ذهبت النادي ووجدته يجلس وحيدا حزينا، فسألته عن حالته، فقال إنه حزين على زميلنا أحمد وحيد الذي توفى حينها في حادث، وقال لي عاوز أديك حاجة لما أموت تبقى صدقة جارية عليا، وبعت لي سورة (مريم) على الموبايل، وقال لي دائما اقرأها، ووقتها كنت بحفظ القرآن، وبالفعل حفظتها، ودائما كل ما بقرأ سورة مريم أتوقف عندها وأقرأ له الفاتحة».

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