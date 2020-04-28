الغموض مستمر.. 17 يوما على اختفاء زعيم كوريا الشمالية

28 أبريل 2020 - 11:36 ص

لا يزال الغموض يسيطر على الحالة الصحية ومصير زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وبالرغم من اختفاء دام 17 يوما، إلا أن وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، تقوم بنشر رسائل متتالية من الزعيم، في محاولة لإظهار أن الأمور تسير وفق طبيعتها.

وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، الثلاثاء، تقول إن الزعيم الكوري الشمالي ربما يقيم حاليا في مدينة وونسان الساحلية الشرقية بإقليم كانغ وون.

وكانت تقارير صحفية قد تحدّثت عن تدهور الحالة الصحية لـ"كيم" بعد خضوعه لعملية جراحية قبل أسابيع.

بينما أشارت معلومات إلى احتمال وفاته، خاصة بعد زيارة وفد طبي صيني لكوريا الشمالية الخميس الماضي.

يأتي هذا في الوقت الذي كان من المقرر استكمال مشروع وونسان، بمناسبة عيد ميلاد مؤسس الدولة الشيوعية، كيم إيل- سونغ، الموافق يوم 15 أبريل الجاري.

كما نشرت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية أمس الإثنين رسالة بعث بها الزعيم "كيم" إلى رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، بمناسبة يوم الحرية في بلاده.

وكانت أنباء قد ترددت بأن الزعيم الكوري الشمالي أصيب بإطلاق صاروخ، لكن سيول وواشنطن قللتا من أهمية هذه التقارير، وقالتا إنه لا توجد دلائل ملموسة.