العيسى: صعود اليمين المتطرف في أوروبا بسبب الإخوان

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قال الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، إن الإسلام السياسي في الغرب، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، صدّرت مفاهيم خاطئة للأقليات الدينية، حيث تأثرت بها بعض الأقليات للأسف.

وأضاف العيسى في برنامج "بالتي هي أحسن"، على قناة "أم بي سي" أن  جماعة الإخوان تنطلق من فرضية خاطئة وهي الصدام والصراع والمؤامرة الحتمية بين الإسلام والغرب، ولذلك عندما أناقش الغرب بهذه الخلفية، فلن أصل معهم إلى نتيجة.

وأوضح العيسى أن بعض المتطرفين وخصوصا التطرف الإرهابي هم من يثيرون اليمين المتطرف، ويسعدون بردة فعله من أجل أن يكون هناك صدام وصراع حضاري بين الإسلام والغرب لأنه لا يعيش إلا في هذه البيئة.

وتابع قائلا: تحاورنا مع زعماء اليمين المتطرف.. ولله الحمد كل من حاورناه من اليمين المتطرف هم الآن أصدقاء لرابطة العالم الإسلامي.

كما نوّه العيسى بأن "10% فقط من المشتركات الإنسانية كفيلة بإحلال السلام والوئام في عالمنا، فلا يمكن أن يتعايش الناس إلا بهذه المشتركات، وأن يدرك كل منهم أن الاختلاف والتنوع والتعددية.


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